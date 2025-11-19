Stipendi nel privato 914 euro in più l’anno | ma non bastano a fronteggiare il carovita

I DATI. L’aumento medio lordo (+3,5%), supera l’inflazione (+0,9%) Dal biennio precedente però prezzi alle stelle. I sindacati: «Rinnovare i contratti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Stipendi, nel privato 914 euro in più l'anno: ma non bastano a fronteggiare il carovita - L'aumento medio lordo (+3,5%), supera l'inflazione (+0,9%) Dal biennio precedente però prezzi alle stelle.

