Stelle Michelin la Capitanata di nuovo senza stelle | Porta di Basso non conferma il riconoscimento

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna traccia della Capitanata nella Guida Michelin dei ristoranti stellati. È il risultato che emerge al termine della cerimonia di presentazione della selezione 2026, che segna l'inizio dei festeggiamenti per i 120 anni di Michelin nel nostro paese. Quest’anno la Guida Michelin Italia celebra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

