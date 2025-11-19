Stelle Michelin | il video degli chef sul palco

Sono 22 i nuovi ristoranti con 1 Stella Michelin, distribuite lungo tutta la penisola. Tanti anche i giovani: 8 chef hanno 35 anni o meno, di cui 2 under 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stelle Michelin: il video degli chef sul palco

Contenuti che potrebbero interessarti

Da Marchesi a oggi, dieci anni di stelle Michelin in Lombardia milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

KORYU in Giappone NON SI MANGIA COSI BENE!!! Una degustazione deludente con 2 stelle Michelin Il nostro primo ristorante giapponese stellato… e che esperienza! Benvenuti da Koryu, 2 stelle Michelin, dove il viaggio inizia togliendosi le - facebook.com Vai su Facebook

Guida Michelin 2026, tutte le nuove stelle: quali ristoranti italiani sono stati premiati - È stata appena pubblicata la Guida Michelin 2026: ecco quali sono i 22 nuovi ristoranti italiani che hanno ottenuto una stella e il nuovo locale premiato ... Si legge su fanpage.it

Guida, Sodano, Gipponi e molti altri. Ecco i pronostici degli chef sulle nuove stelle Michelin - Alcuni nomi ricorrenti, in particolare quello dello chef del Seta di Milano, ma anche tanti outsider ... Scrive gamberorosso.it

Michelangelo Mammoliti, chi è il nuovo chef italiano ad avere conquistato tre stelle Michelin al suo ristorante in Piemonte - Classe 1985, del ristorante «La Rei Natura» di Serralunga d'Alba, Cuneo, è il nuovo tristellato italiano, il quindicesimo ... Segnala corriere.it