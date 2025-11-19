Stellantis cambio di governance nel consiglio di amministrazione di Peugeot la scelta è tra i cugini Robert e Xavier Peugeot

La famiglia Peugeot si trova davanti alla scelta del proprio rappresentante in Stellantis; la sfida tra i due cugini, Robert e Xavier può avere risvolti cruciali sulla governance e sul ruolo dell’industria automobilistica L’industria automobilistica francese Peugeot, oggi terzo azionista per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stellantis, cambio di governance nel consiglio di amministrazione di Peugeot, la scelta è tra i cugini Robert e Xavier Peugeot

John Elkann lancia un appello all’Europa. In vista del piano sull’Automotive che la Commissione Ue presenterà il 10 dicembre, il Presidente di Stellantis chiede un cambio di passo. In un’intervista a Politico, Elkann sostiene che senza un approccio realistico e - facebook.com Vai su Facebook

Stellantis, il duello in casa Peugeot tra i cugini Robert e Xavier che può cambiare la strategia del gruppo dell’auto - La famiglia Peugeot deve scegliere tra Robert e Xavier il proprio rappresentante in Stellantis: una decisione che pesa sugli equilibri con Filosa e sul futuro ruolo dei francesi nel gruppo ... Da milanofinanza.it

Stellantis, l’ad Tavares si è dimesso. Fiom: “Ma i lavoratori restano: subito piano industriale”. M5s, Avs, Azione e Fdi: “Elkann in Parlamento” - Il manager ha presentato le dimissioni e il consiglio di amministrazione le ha accettate. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Stellantis sceglie 4 agenzie. A Mirafiori via alla selezione: 400 operai per la 500 Ibrida (ma in somministrazione) - La multinazionale punta su Adecco, Manpower, Randstad e Gi, si tratterà quasi solo di contratti a tempo determinato ... Come scrive msn.com