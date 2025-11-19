Stella Michelin a un ristorante di Sestri Levante

Genovatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Complimenti per la Stella Michelin! È una grande soddisfazione nel vedere un ristorante di Sestri Levante ottenere un riconoscimento così prestigioso". Così il Sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, e l'assessore al Turismo e Commercio, Luca Bacherotti, commentano la conquista della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

stella michelin ristorante sestriStella Michelin per il ristorante Rezzano - Stella Michelin a Sestri Levante, arrivano i complimenti dall’amministrazione comunale. Scrive radioaldebaran.it

stella michelin ristorante sestriStella Michelin a un ristorante di Sestri Levante - Anche l'amministrazione si è voluta complimentare con i titolari di Rezzano Cucina e Vino: "un risultato che valorizza tutto il territorio" ... Da genovatoday.it

Guida Michelin 2026, in provincia di Genova due nuovi ristoranti stellati - Sono due i ristoranti in Liguria che hanno ricevuto una stella Michelin nel corso della cerimonia annuale di consegna ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stella Michelin Ristorante Sestri