Stella Michelin a un ristorante di Sestri Levante
"Complimenti per la Stella Michelin! È una grande soddisfazione nel vedere un ristorante di Sestri Levante ottenere un riconoscimento così prestigioso". Così il Sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, e l'assessore al Turismo e Commercio, Luca Bacherotti, commentano la conquista della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una visita nella storica Trattoria da Amerigo (1 stella Michelin), dove lo chef Giacomo Orlandi prepara la pasta al ragù alla bolognese secondo la tradizione dei Colli Bolognesi. Scopri tecnica, gesti e segreti di un classico intramontabile. - facebook.com Vai su Facebook
I ristoranti italiani che prenderanno le stelle Michelin, secondo ChatGPT Di @Panna975 @GastronomikaLk linkiesta.it/2025/11/italia… via @Linkiesta Vai su X
Stella Michelin per il ristorante Rezzano - Stella Michelin a Sestri Levante, arrivano i complimenti dall’amministrazione comunale. Scrive radioaldebaran.it
Stella Michelin a un ristorante di Sestri Levante - Anche l'amministrazione si è voluta complimentare con i titolari di Rezzano Cucina e Vino: "un risultato che valorizza tutto il territorio" ... Da genovatoday.it
Guida Michelin 2026, in provincia di Genova due nuovi ristoranti stellati - Sono due i ristoranti in Liguria che hanno ricevuto una stella Michelin nel corso della cerimonia annuale di consegna ... Segnala msn.com