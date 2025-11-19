Stefano Ricci In Patagonia con eleganza
È curioso che l’ottava missione dello SR Explorer si apra al Teatro Niccolini di Firenze, il più antico teatro della città e tra i primi in Italia, quando le immagini che evoca sembrano spalancare finestre sull’estremo sud del mondo. Nel cuore di una città che ha inventato il Rinascimento, Stefano Ricci mostra una collezione che nasce dall’internazionalità assoluta (ma rigorosamente Made in Italy) e la proietta verso quell’orlo del pianeta che gli europei chiamano El Fin del Mundo. È dove la Patagonia si assottiglia fino a diventare Terra del Fuoco, un paesaggio dove i venti scolpiscono la roccia e le Torres del Paine sembrano una teoria di colonne votive, ritratte da Andy Mann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
I gauchos di Stefano Ricci per Autunno/Inverno 2026/2027. Prosegue in Patagonia e nella Terra del Fuoco progetto Explorer #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
I gauchos di Stefano Ricci per Autunno/Inverno 2026/2027. Prosegue in Patagonia e nella Terra del Fuoco progetto Explorer #ANSA Vai su X
Stefano Ricci. In Patagonia, con eleganza - È curioso che l’ottava missione dello SR Explorer si apra al Teatro Niccolini di Firenze, il più antico teatro della città e tra i primi in Italia, quando le immagini che evoca sembrano spalancare fin ... quotidiano.net scrive
In Patagonia l’uomo di Stefano Ricci esplora ‘la fine del mondo’ - (Adnkronos) – Nel cuore del Sud America, là dove il vento sembra scolpire le montagne e i ghiacciai con forza ancestrale e le Torres del Paine si ergono come sentinelle di roccia a sfidare il cielo, s ... ilnapolionline.com scrive
Stefano Ricci: gauchos per l'AI 2026/27, pronto opening a Washington - Prosegue in Patagonia e Terra del Fuoco il progetto "Explorer" dello stilista fiorentino. Lo riporta it.fashionnetwork.com