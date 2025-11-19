È curioso che l’ottava missione dello SR Explorer si apra al Teatro Niccolini di Firenze, il più antico teatro della città e tra i primi in Italia, quando le immagini che evoca sembrano spalancare finestre sull’estremo sud del mondo. Nel cuore di una città che ha inventato il Rinascimento, Stefano Ricci mostra una collezione che nasce dall’internazionalità assoluta (ma rigorosamente Made in Italy) e la proietta verso quell’orlo del pianeta che gli europei chiamano El Fin del Mundo. È dove la Patagonia si assottiglia fino a diventare Terra del Fuoco, un paesaggio dove i venti scolpiscono la roccia e le Torres del Paine sembrano una teoria di colonne votive, ritratte da Andy Mann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stefano Ricci. In Patagonia, con eleganza