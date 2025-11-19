Stefani | Io in continuità con Zaia e per il sogno autonomia resta solo l' ultimo miglio

Mancano quattro giorni al voto in Veneto. Alberto Stefani, candidato governatore per il centrodestra, sa di godere del favore dei pronostici, ma chiede comunque a tutti massima concentrazione. Il suo compito, in caso di vittoria, non sarà facile: dovrà riuscire a non far rimpiangere Luca Zaia. A soli 33 anni candidato governatore di una Regione. Nonno comunista, formazione cattolica. Come si concilia il suo profilo con la storia della Lega? «Sono iscritto alla Lega da quando avevo 15 anni. Veda lei.». Dopo l'esperienza Zaia, lei è il super favorito. Come si vive una campagna elettorale dove tutti ritengono l'esito scontato? «Con umiltà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

