Stefani chiude la campagna elettorale davanti ai 3mila del Geox Salvini sfida FdI | Stravinciamo

Ilgazzettino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - Non è il PalaPartenope di Napoli, è il Gran Teatro Geox di Padova, tutt?altra musica. Altro che?Chi non salta, comunista è.?: qui finisce con. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

I leader del centrodestra in Veneto per Stefani. Salvini: «Obiettivo non è vincere, ma stravincere» - Il candidato presidente: «Gli altri hanno passato la campagna elettorale a parlare di noi». Lo riporta vicenzatoday.it

