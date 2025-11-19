Stefani chiude la campagna elettorale davanti ai 3mila del Geox Salvini sfida FdI | Stravinciamo

PADOVA - Non è il PalaPartenope di Napoli, è il Gran Teatro Geox di Padova, tutt?altra musica. Altro che?Chi non salta, comunista è.?: qui finisce con. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani chiude la campagna elettorale davanti ai 3mila del Geox. Salvini sfida FdI: «Stravinciamo»

Altre letture consigliate

Il centrodestra chiude a Padova la campagna elettorale per Stefani con Meloni, Zaia, Salvini e Tajani: 3mila al Geox tra bandiere e ovazioni - facebook.com Vai su Facebook

Meloni chiude la campagna di Stefani: "Prodi ha la cattedra in voltare le spalle all'Italia". La premier chiude la campagna di Stefani: "La sinistra avvelena i pozzi e strumentalizza Falcone". #ANSA Vai su X

Stefani chiude la campagna elettorale davanti ai 3mila del Geox. Salvini: «Stravinciamo». L’applausometro premia Meloni e Zaia - Non è il PalaPartenope di Napoli, è il Gran Teatro Geox di Padova, tutt’altra musica. Come scrive ilgazzettino.it

I leader del centrodestra in Veneto per Stefani. Salvini: «Obiettivo non è vincere, ma stravincere» - Il candidato presidente: «Gli altri hanno passato la campagna elettorale a parlare di noi». Lo riporta vicenzatoday.it

A Padova l’appuntamento conclusivo della campagna elettorale del centrodestra - Il teatro Geox riempito fino all’ultimo posto, con molte persone rimaste fuori, a seguire la convention sui maxi- Segnala rainews.it