Stati Uniti la B61-12 testata con successo riaccende il tema dei test atomici mentre la Russia mostra di non farsi intimidire

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti di guerra da oltre Atlantico: il successo dei test sulla bomba B61-12 impone di reinterpretare le contradittoria e criptica retorica nucleare di Donald Trump Il 13 novembre Kylie Engleman, voce dei Sandia National Laboratories, ha svelato l'attuazione statunitense di prove di caduta in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

