Stati generali salute Lazio Rocca | Programmare insieme il futuro – Il video

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "Gli Stati generali della salute del Lazio per fare le strategia, per ascoltare gli operatori, la società civile, potendolo fare alla luce di una lavoro di due anni e mezzo che ha fatto emergere tanti aspetti positivi ma anche le criticità che abbiamo dovuto affrontare e risolvere. Oggi abbiamo una situazione finanziaria chiara, un quadro chiaro dei fabbisogni sul territorio, vogliamo programmare insieme e farlo in maniera tecnica, pulita, con gli strumenti normativi che abbiamo a disposizione e magari fare uscire qualche idea e proposta per il Governo approfittando della presenza oggi del ministro per affrontare alcune delle sfide che non sono solo della parte finanziaria ma legate alla parte ordinamentale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

stati generali salute lazioStati generali salute Lazio, Rocca: Programmare insieme il futuro - (Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "Gli Stati generali della salute del Lazio per fare le strategia, per ascoltare gli operatori, la società civile, potendolo fare alla luce di una lavoro di due a ... quotidiano.net scrive

stati generali salute lazioStati generali della Salute, Schillaci promuove la sanità del Lazio: «Modello da esportare» - Il sistema sanitario nazionale «funziona» ma necessita «di un cambio di passo» che il governo sta attuando, rimettendo «la salute al centro ... Da ilmessaggero.it

stati generali salute lazioGli Stati Generali della Salute del Lazio in programma martedì 18 e mercoledì 19 novembre - L’appuntamento, dal titolo “Costruiamo la sanità con pazienti e operatori”, è promosso dalla Regione Lazio per delineare le strategie e le priorità del sistema sanitario regionale nei prossimi anni ... Riporta regione.lazio.it

Cerca Video su questo argomento: Stati Generali Salute Lazio