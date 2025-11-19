Stati generali salute Lazio Rocca | Lavoro dei tavoli continuerà a testa bassa per risposte ai cittadini

(Adnkronos) – ll bilancio del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al termine della due giorni a Roma dedicata agli operatori, associazioni e amministratori del Ssr. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

STATI GENERALI DELLA SALUTE DEL LAZIO Seconda giornata di lavori, segui la diretta qui youtube.com/live/TVi9kR342… Vai su X

Prima giornata degli Stati Generali della Salute del Lazio, ripartiamo dall’ascolto. - facebook.com Vai su Facebook

Stati generali salute Lazio, Rocca: Programmare insieme il futuro - "Gli Stati generali della salute del Lazio per fare le strategia, per ascoltare gli operatori, la società civile, potendolo fare alla luce di una lavoro di due anni e mezzo che ha fatto emergere tanti ... Lo riporta ilgiornale.it

Stati generali della Salute, Schillaci promuove la sanità del Lazio: «Modello da esportare» - Il sistema sanitario nazionale «funziona» ma necessita «di un cambio di passo» che il governo sta attuando, rimettendo «la salute al centro ... Come scrive ilmessaggero.it

Gli Stati Generali della Salute del Lazio in programma martedì 18 e mercoledì 19 novembre - L’appuntamento, dal titolo “Costruiamo la sanità con pazienti e operatori”, è promosso dalla Regione Lazio per delineare le strategie e le priorità del sistema sanitario regionale nei prossimi anni ... Scrive regione.lazio.it