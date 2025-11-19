Start Romagna va a caccia di autisti con i Recruiting Day le storie di Gianluigi e Massimo

Quella dell’autista di bus può essere una professione che nasce da un incontro fortunato: un annuncio visto al momento giusto, una proposta che apre una strada nuova. Così è stato per Gianluigi e Massimo, oggi al volante dei mezzi targati Start Romagna. Le loro storie sono differenti, ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Man Lion’s City 12E matricola 37251 di Start Romagna Grazie a @marcobiamonte per lo scatto . . . Ravenna, Emilia - Romagna . @marcobiamonte . Start Romagna . . #ravenna #man #buses #bus #buslovers #buspassion #likeforlikes #instalike - facebook.com Vai su Facebook

Autista Start linea San Mauro-Rimini colpito in faccia, è caccia all’aggressore - A Rimini questa mattina lungo la Linea 4 un autista di Start Romagna è stato aggredito mentre era in servizio, costringendolo a ricorrere alle cure del pronto ... Riporta chiamamicitta.it

“Paghiamo un abbonamento, ma le corse saltano”: la segnalazione di un lettore su Start Romagna - Contattata dal lettore, Start Romagna h confermato la criticità, ma ha anche invitato a contestualizzare la situazione. Lo riporta altarimini.it

Rimini, aggredito un autista di Start Romagna: “Le immagini delle telecamere girate alle forze dell’ordine” - Questa mattina a Rimini lungo la Linea 4 un autista di Start Romagna è stato aggredito mentre era in servizio, costringendolo a ricorrere alle cure ... Scrive corriereromagna.it