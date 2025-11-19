il rilancio di stargate: una delle più grandi franchise di fantascienza torna su prime video. Nel panorama delle produzioni di fantascienza, alcuni titoli hanno lasciato un’impronta indelebile nel pubblico e nella cultura popolare. La serie Stargate rappresenta uno di questi. Recentemente, un’importante piattaforma di streaming ha annunciato il ritorno ufficiale di questa icona del genere, promettendo di aprire un nuovo capitolo di avventure e misteri. In questo contesto, verranno analizzati i dettagli principali della prossima serie e il percorso storico del franchise. una storia lunga e significativa nel mondo dello sci-fi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stargate su prime video: la nuova serie originale che riporta in vita il franchise