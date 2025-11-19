Stargate il ritorno | il progetto che riporta l’iconica saga sci-fi
il ritorno di stargate: una rinascita televisiva. Le grandi saghe sci-fi trovano spesso nuovi modi per reinventarsi e coinvolgere nuove generazioni di appassionati. Dopo molti anni di silenzio, l’ universo di Stargate sta per tornare con una nuova produzione televisiva. Questa volta, il progetto è gestito da Amazon MGM, che ha deciso di affidare la direzione a figure di spicco nel settore. In questo articolo, si analizzano i dettagli principali di questa importante novità e le personalità coinvolte nel nuovo capitolo del franchise. annuncio ufficiale e dettagli sul nuovo progetto. Nel corso delle ultime ore, è stato comunicato il ritorno di Stargate nel mondo della televisione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
