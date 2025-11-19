Stargate Amazon produrrà una nuova serie Tv basata sul franchise di fantascienza

Metropolitanmagazine.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto appreso da Variety, Amazon sta ufficialmente procedendo con una nuova serie TV “Stargate”. Il nuovo progetto è firmato da Martin Gero, che ha iniziato la sua carriera nel franchise televisivo “Stargate”. I dettagli esatti della trama della serie sono ancora segreti. La serie sarà prodotta da Amazon MGM Studios e trasmessa su Prime Video. “ Vent’anni fa, il mio primo vero lavoro in televisione è stato come story editor per ‘Stargate: Atlantis’ “, ha detto Gero. “ Ho trascorso cinque anni nel franchise lavorando su tutte e tre le serie, ‘Stargate’ mi ha insegnato tutto sul fare televisione: è scritto nel mio DNA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

stargate amazon produrr224 una nuova serie tv basata sul franchise di fantascienza

© Metropolitanmagazine.it - Stargate, Amazon produrrà una nuova serie Tv basata sul franchise di fantascienza

Contenuti che potrebbero interessarti

stargate amazon produrr224 nuovaStargate: Amazon ordina una nuova serie della saga per Prime Video - Sarà Martin Gero, il creatore dello show Blindspot, a occuparsi del progetto realizzato per la piattaforma di streaming. Secondo movieplayer.it

stargate amazon produrr224 nuovaStargate: Amazon ha ordinato una nuova serie tratta dal franchise sci-fi - Il nuovo progetto nasce da Martin Gero, che iniziò la sua carriera proprio all’interno del franchise televisivo Amazon sta ufficialmente portando avanti una nuova serie TV di “ Stargate ”, come riport ... Da filmpost.it

Stargate, è ufficiale: Prime Video annuncia la nuova serie TV! - Prime Video annuncia la nuova serie TV di Stargate: il celebre franchise torna con un reboot ambizioso, tra nostalgia e avventura interstellare. Come scrive serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Stargate Amazon Produrr224 Nuova