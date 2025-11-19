Stargate Amazon produrrà una nuova serie Tv basata sul franchise di fantascienza

Secondo quanto appreso da Variety, Amazon sta ufficialmente procedendo con una nuova serie TV “Stargate”. Il nuovo progetto è firmato da Martin Gero, che ha iniziato la sua carriera nel franchise televisivo “Stargate”. I dettagli esatti della trama della serie sono ancora segreti. La serie sarà prodotta da Amazon MGM Studios e trasmessa su Prime Video. “ Vent’anni fa, il mio primo vero lavoro in televisione è stato come story editor per ‘Stargate: Atlantis’ “, ha detto Gero. “ Ho trascorso cinque anni nel franchise lavorando su tutte e tre le serie, ‘Stargate’ mi ha insegnato tutto sul fare televisione: è scritto nel mio DNA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

