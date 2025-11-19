Stargate | Amazon ordina una nuova serie della saga per Prime Video

Sarà Martin Gero, il creatore dello show Blindspot, a occuparsi del progetto realizzato per la piattaforma di streaming. La saga di Stargate ritornerà sugli schermi televisivi: Amazon MGM Studios ha infatti annunciato di aver ordinato la produzione di una nuova serie. Il progetto, che verrà prodotto per Prime Video, sarà curato da Martin Gero, che ha già fatto parte del team che ha lavorato al franchise e ha creato Blindspot. Il nuovo progetto sci-fi Stargate era uno dei marchi passati al controllo di Amazon dopo l'acquisizione di MGM, avvenuto nel 2022 con un investimento di 8.5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

