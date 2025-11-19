Stargate | Amazon ordina una nuova serie della saga per Prime Video
Sarà Martin Gero, il creatore dello show Blindspot, a occuparsi del progetto realizzato per la piattaforma di streaming. La saga di Stargate ritornerà sugli schermi televisivi: Amazon MGM Studios ha infatti annunciato di aver ordinato la produzione di una nuova serie. Il progetto, che verrà prodotto per Prime Video, sarà curato da Martin Gero, che ha già fatto parte del team che ha lavorato al franchise e ha creato Blindspot. Il nuovo progetto sci-fi Stargate era uno dei marchi passati al controllo di Amazon dopo l'acquisizione di MGM, avvenuto nel 2022 con un investimento di 8.5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#terylrothery, L'attrice di #stargatesg1 e #arrow compie oggi 63 anni! Facciamole tanti auguri di buon compleanno… - facebook.com Vai su Facebook
Stargate: Amazon ha ordinato una nuova serie tratta dal franchise sci-fi - Il nuovo progetto nasce da Martin Gero, che iniziò la sua carriera proprio all’interno del franchise televisivo Amazon sta ufficialmente portando avanti una nuova serie TV di “ Stargate ”, come riport ... Come scrive filmpost.it