Star trek strange new worlds migliori episodi per ogni personaggio principale

Jumptheshark.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie Star Trek: Strange New Worlds, arrivata alla sua terza stagione, si distingue per aver riproposto con successo il formato episodico che ha reso celebre il franchise. Con un totale di 46 episodi annunciati e la volontà di continuare per cinque stagioni, questo prodotto ha saputo valorizzare ogni personaggio principale attraverso puntate che si sono fatte testimonianza di grandi qualità narrative e interpretative. Le puntate più brillanti hanno permesso a ciascun membro dell’equipaggio della USS Enterprise di emergere, offrendo storie condotte con scrittura intelligente e regia di alto livello. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

