Stanisic Juve, il retroscena: la Vecchia Signora lo ha chiesto, ma il Bayern offrì Boey. La dirigenza declinò la proposta del club tedesco. Il giornalista Fabrizio Romano ha rivelato un retroscena di calciomercato che chiarisce il tipo di difensore cercato dalla Juventus in vista della sessione invernale. Già la scorsa estate, negli ultimi giorni di mercato, la Vecchia Signora aveva bussato alla porta del Bayern Monaco per rinforzare il reparto arretrato, dimostrando che i contatti tra i due club non sono una novità. L’obiettivo principale della dirigenza bianconera, all’epoca, non era affatto il giocatore offerto dai bavaresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Stanisic Juve, la Vecchia Signora lo ha chiesto con insistenza in estate: risposta secca del Bayern Monaco, il retroscena a sorpresa