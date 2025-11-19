Stalkera i vicini ma è un ' bluff' svolta in Appello per 57enne
Assolto perchè il fatto non sussiste. E' stata questa la pronuncia dei giudici della seconda sezione della Corte di Appello di Napoli nei confronti di P.N., 57enne di Dragoni finito sotto processo per stalking nei confronti di una coppia di vicini.Il 57enne, assistito dall'avvocato Filippo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
