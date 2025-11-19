Stagione lirica | al teatro Marrucino c' è il Don Giovanni
“Don Giovanni” in scena al teatro Marrucino di Chieti venerdì 21 novembre(ore 20.30) e domenica 23 novembre (ore 17.30).Il celebre dramma giocoso in due atti di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte è uno dei titoli più affascinanti e misteriosi del repertorio mozartiano, da sempre capace di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
"L'Olimpiade" di Giovanni Battista Pergolesi per la Stagione Lirica di Jesi. Leggi l'articolo su www.corriereproposte.it, link diretto https://www.corriereproposte.it/evento/5-musica-classica/158252-%E2%80%9Cl%E2%80%99olimpiade%E2%80%9D-di-giova - facebook.com Vai su Facebook
Il Don Giovanni di Mozart inaugura la 58ª Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi - La stagione della Lirica prevede opere barocche, debutti e un balletto ispirato a Shakespeare Sarà il fascino ... tg24.sky.it scrive
La stagione lirica Pergolesi di Jesi diventa 'slow opera' - Processo a un deicida, di Paolo Marchettini, La bohème di Puccini e il Balletto di Milano in Romeo e Giulietta. Segnala ansa.it
“Don Giovanni” in scena al Teatro Pergolesi: una rilettura gotica per l’apertura della stagione lirica di Jesi - Si è aperta venerdì la 58/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi con l’amata opera di Mozart in due repliche sold out Venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20. Da affaritaliani.it