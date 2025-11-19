Stagione lirica | al teatro Marrucino c' è il Don Giovanni

“Don Giovanni” in scena al teatro Marrucino di Chieti venerdì 21 novembre(ore 20.30) e domenica 23 novembre (ore 17.30).Il celebre dramma giocoso in due atti di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte è uno dei titoli più affascinanti e misteriosi del repertorio mozartiano, da sempre capace di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it