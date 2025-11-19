Stadio al Caramanico arriva la risposta del Comune a De Laurentiis | cosa sta succedendo

In questi ultimi, esasperanti giorni di sosta Nazionali, la questione stadio ritorna prepotentemente di moda, riaccendendo un dibattito fondamentalmente mai spento. Da un lato quindi la questione campo, con i veleni post-Bologna ancora in circolo e dall’altro l’annosa questione del nuovo impianto degli azzurri, con lo scontro Comune-De Laurentiis ancora in scena. Bella sosta, non c’è che dire. Nuovo stadio del Napoli: la risposta del Comune a De Laurentiis. Pronti al nuovo round? Sembra l’eterno ritorno dell’uguale di Nietzsche, con gesta, parole e promesse che si ripetono in circolo senza mai arrivare a un qualcosa di concreto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Stadio al Caramanico, arriva la risposta del Comune a De Laurentiis: cosa sta succedendo

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo stadio del #Napoli al Caramanico, il Comune dice no: la situazione Vai su X

Canale 9. . APPUNTAMENTO CON IL PROFESSORE MAZZETTI Il nuovo stadio di calcio di Napoli in zona Poggioreale. È una buona idea? Ma si farà mai? Ne abbiamo parlato con il professore Ernesto Mazzetti. Barbara Petrillo Ciro Villano Espedito Pistone - facebook.com Vai su Facebook

Stadio Maradona "cesso"? Arriva la risposta dell'assessore a De Laurentiis: "Per metterlo a posto servono 200 milioni, oppure gli Europei saltano" - Il presidente Aurelio De Laurentiis, durante la sua più recente dichiarazione riguardo lo stadio Maradona di Napoli, lo aveva prima definito un “semi- Riporta eurosport.it

Stadio Maradona di Napoli, il ministro Abodi: «Comune e club divisi non siamo gli arbitri» - Il club da una parte e l’amministrazione comunale dall’altra. Scrive ilmattino.it

CDS - Napoli, nuovo stadio al Caramanico, confermato il parere non favorevole del Comune - Il Corriere dello Sport scrive le ultime sul progetto del nuovo stadio: "Il Comune di Napoli ha confermato il parere non favorevole alla proposta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di c ... Da napolimagazine.com