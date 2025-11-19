SS Lazio la sestina dei nomi per la nuova aquila | ecco la lista

Nelle prossime ore partirà il sondaggio per scegliere il nome della nuova aquila della Lazio. Come anticipato da RomaToday nei giorni scorsi ai nomi già indicati si sono aggiunti Cornelia, Gloria e Minerva. Ora tocca ai tifosi chiamati a scegliere il nome del proprio simbolo. Tutti i nomi per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, designato l'arbitro per Pisa–Lazio: ecco la sestina completa Vai su X

SS Lazio, la sestina dei nomi per la nuova aquila: ecco la lista - I tifosi saranno chiamati a scegliere, fra sei nomi proposti dal club, come chiamare il nuovo volatile che sarà presentato ufficialmente nel pre partita contro il Lecce ... Scrive romatoday.it

SS Lazio, domenica torna l’aquila allo stadio: tifosi chiamati a scegliere il nome - Nelle giornate di mercoledì e giovedì verrà portata nei pressi dello stadio per effettuare alcuni voli ... Riporta romatoday.it