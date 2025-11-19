Squid game remake americano di david fincher più vicino che mai
aggiornamenti sul progetto “squid game: america”: una svolta fondamentale. Il revival della serie di grande successo “Squid Game” con il titolo “Squid Game: America” torna sotto i riflettori con novità che potrebbero influenzare significativamente il suo sviluppo futuro. Dopo mesi di silenzio e tante speculazioni, si registra un progresso concreto, alimentando l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. inizio della produzione e tempistiche previste. approvazione ufficiale e data di inizio riprese. Secondo il database della Film and Television Industry Alliance, la produzione di “Squid Game: America” è prevista per il 26 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
