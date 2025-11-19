Spyware sul cellulare e minacce stalker condannato a Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Perseguitava la ex fidanzata tenendola sotto costante controllo con uno spyware installato di soppiatto nel cellulare della vittima: il tribunale penale di Napoli, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a due anni e otto mesi di reclusione un uomo di 32 anni a cui la procura di Napoli (IV sezione “Fasce deboli”) contestava i reati di atti persecutori e accesso abusivo ad un sistema informatico. Dalle indagini, sfociate con un arresto in carcere, emerse che la ex dell’imputato, una 26enne, ha subito una serie di minacce via chat (“ ti conviene dirmi dove sei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

