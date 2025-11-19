Spunta la verità sulla malattia di Ellen Kessler | ecco cosa è successo a una delle gemelle

La vicenda di Alice ed Ellen Kessler continua a far emergere dettagli che spiegano come le due sorelle avessero deciso da tempo di affrontare insieme l’ultimo tratto della loro vita. Il peggioramento della salute di Ellen, riportato dalla stampa tedesca, ha reso concreta una scelta maturata anni prima, mentre amici e persone vicine hanno ricostruito gli ultimi mesi con grande affetto. La verità sulla malattia di Ellen Kessler: parla il suo grande amore storico. Secondo le ricostruzioni, Ellen aveva affrontato problemi seri di salute, tra cui ictus, interventi e un pacemaker. Mara Venier ha ricordato: « Le avevo fatte chiamare anche recentemente ma mi avevano detto che una delle due non stava bene ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

