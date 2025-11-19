Spudorata ha fallito! Elly Schlein scatenata contro Giorgia Meloni | accuse gravissime
Lo studio televisivo si trasforma in un’arena politica quando il confronto tra maggioranza e opposizione si concentra sui temi caldi della manovra economica, della sicurezza e dell’immigrazione. È in questo contesto che l’intervento di Elly Schlein, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, accende immediatamente i riflettori. Il clima è quello di un dibattito teso, in cui ogni parola pesa e ogni affermazione sembra destinata a diventare motivo di scontro pubblico. La leader dem sceglie un tono diretto, senza mediazioni, sottolineando quella che ritiene essere una distanza crescente tra le promesse del governo e la realtà quotidiana dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
"In Albania non è colpa mia, dice Meloni. Dice che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Ma ognuno se le assumerà tranne lei. Perché la colpa del fatto che hanno fallito e hanno costruito dei centri inumani e illegali e peraltro rimasti vuoti è colpa dell