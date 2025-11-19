Sport per tutte le età | il piano Regione–Sport e Salute mette alla prova il sistema Fvg

Udinetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli Venezia Giulia rafforza la propria strategia sul benessere grazie al nuovo accordo firmato tra Regione e Sport e Salute. Il governatore Massimiliano Fedriga ha definito l’attività fisica uno strumento capace di ridurre le disuguaglianze, favorire la crescita educativa e consolidare il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

