Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata ricca di impegni per lo sport: di seguito l’intero programma per questo mercoledì 19 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Sarà una giornata piena di eventi per il mondo dello sport. Di scena la Coppa Davis, con l’Italia che affronterà l’Austria nei quarti di finale. Occhi puntati pure sui sedicesimi dei Mondiali di beach volley: il duo formato da Scampoli e Bianchi affronteranno Nuss e Brasher. Stamani, pronti a dare spettacolo, ci saranno anche: la Serie A1 di Volley femminile, la Superlega di Volley maschile, la Champions League di pallanuoto, le Coppe Europee di basket, la Serie A di pallamano e la Champions League di calcio femminile. 🔗 Leggi su Sportface.it