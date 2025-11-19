Sport in tv oggi mercoledì 19 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi mercoledì 19 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà l’Austria nei quarti di finale della Coppa Davis, il massimo torneo per Nazionali maschili di tennis: i ragazzi del capitano Filippo Volandri scenderanno in campo a Bologna per fare il proprio esordio nelle Finals e cercare di difendere l’Insalatiera alzata al cielo nelle ultime due occasioni. Da seguire con attenzione i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley, ScampoliBianchi affronteranno NussBrasher. Spazio a una ricca serata con la Serie A1 di volley femminile e la Superlega di volley maschile, la Champions League di pallanuoto, le Coppe Europee di basket, la Serie A di pallamano e la Champions League di calcio femminile (la Juventus sarà impegnata contro il Lione). 🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi mercoled236 19 novembre orari e programma completo come vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 19 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Contenuti che potrebbero interessarti

Sport in tv oggi (martedì 18 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 18 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come scrive oasport.it

sport tv oggi mercoled236Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 18 novembre - Italia per le qualificazioni U21 e alcune gare decisive delle Qualificazioni Mondiali, come Scozia- Lo riporta sport.virgilio.it

sport tv oggi mercoled236Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 16 novembre 2025: finale Atp Finals con Sinner, Motogp, serie C e qual.Mondiali - Il palinsesto sportivo di oggi propone eventi imperdibili di calcio, pallavolo, tennis e molto altro. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Mercoled236