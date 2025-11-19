Oggi mercoledì 19 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà l’Austria nei quarti di finale della Coppa Davis, il massimo torneo per Nazionali maschili di tennis: i ragazzi del capitano Filippo Volandri scenderanno in campo a Bologna per fare il proprio esordio nelle Finals e cercare di difendere l’Insalatiera alzata al cielo nelle ultime due occasioni. Da seguire con attenzione i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley, ScampoliBianchi affronteranno NussBrasher. Spazio a una ricca serata con la Serie A1 di volley femminile e la Superlega di volley maschile, la Champions League di pallanuoto, le Coppe Europee di basket, la Serie A di pallamano e la Champions League di calcio femminile (la Juventus sarà impegnata contro il Lione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 19 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming