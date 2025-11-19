Sport in tv oggi mercoledì 19 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 19 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà l’Austria nei quarti di finale della Coppa Davis, il massimo torneo per Nazionali maschili di tennis: i ragazzi del capitano Filippo Volandri scenderanno in campo a Bologna per fare il proprio esordio nelle Finals e cercare di difendere l’Insalatiera alzata al cielo nelle ultime due occasioni. Da seguire con attenzione i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley, ScampoliBianchi affronteranno NussBrasher. Spazio a una ricca serata con la Serie A1 di volley femminile e la Superlega di volley maschile, la Champions League di pallanuoto, le Coppe Europee di basket, la Serie A di pallamano e la Champions League di calcio femminile (la Juventus sarà impegnata contro il Lione). 🔗 Leggi su Oasport.it
