Sport alimentazione e territorio | una giornata per promuovere benessere e sostenibilità

Quando sport, alimentazione e territorio si incontrano nasce una nuova idea di sostenibilità. È questo il filo conduttore di ‘Energia e territorio: Il valore del cibo e del movimento per una vita sostenibile’, in programma giovedì 20 e aperto al pubblico. Una giornata di confronto tra scienza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

https://www.lions108yb.it/taormina-convegno-distettuale-lions-sport-sana-alimentazione-e-salute/ #lionssicilia #taormina - facebook.com Vai su Facebook

“Feel Good”, a Monteprandone evento su sport, alimentazione e salute - L’appuntamento del 14 novembre è un’occasione per approfondire temi legati al benessere a 360 gradi, dall’alimentazione equilibrata all’importanza dello sport e delle buone abitudini quotidiane ... Segnala lanuovariviera.it

Giornata “olimpica” a Varese con Festival Glocal - Venerdì 7 novembre tanti incontri a cinque cerchi nel centro cittadino | Basket, i risultati della 5a in First League | Dieci progetti per Tran- Secondo varesenews.it

Giornata della Colletta Alimentare: la solidarietà è il coraggio di non voltarsi - La fame non è solo assenza di cibo: è solitudine, rinuncia, invisibilità. Lo riporta iodonna.it