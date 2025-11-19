Spid obbligatorio per gli abbonamenti ai trasporti | chi non lo usa rischia di perdere fino a 300€

Il bonus trasporti 2025 è ufficialmente attivo, ma quest’anno porta con sé una condizione che non ammette deroghe perché senza identità digitale, niente agevolazioni. Chi utilizza quotidianamente autobus, metropolitane, treni regionali o abbonamenti urbani può ancora contare su questo aiuto economico, ma solo a patto di avere lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica attivi. La misura è stata confermata dal governo per sostenere pendolari, studenti e lavoratori in un momento storico in cui il costo dei trasporti pubblici continua a pesare sui bilanci familiari. La novità principale rispetto alle edizioni precedenti riguarda proprio le modalità di accesso: la piattaforma digitale dedicata richiede obbligatoriamente l’autenticazione tramite SPID o CIE. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Spid obbligatorio per gli abbonamenti ai trasporti: chi non lo usa rischia di perdere fino a 300€

