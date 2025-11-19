Spettacolo L’ultima parola con Lea Barletti e Werner Waas

Ilpescara.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 e sabato 22 novembre al Florian Espace si terrà lo spettacolo “L’ultima parola” con Lea Barletti e Werner Waas, tratto da L’ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett e da Finché il giorno non vi separi di Peter Handke. Con “L’ultima parola” l’affiatata coppia teatrale BarlettiWaas. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

