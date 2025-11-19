Stamattina, a palazzo Caprara, si riunirà il comitato per l’ ordine pubblico. E sarà scritta l’ultima, definitiva parola, sulla sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Da settimane monta la tensione intorno a questo evento, infiammata dalle realtà Pro Pal che dopo aver chiesto di bloccarlo, hanno indetto una manifestazione per contestarlo. E l’allarme è altissimo nei palazzi delle istituzioni bolognesi, tanto che le scene di guerriglia urbana viste nelle ultime manifestazioni a sostegno della causa palestinese rischiano di essere solo una pallida rappresentazione di quello che potrebbe accadere venerdì sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Spese ingenti. Il Comune prevede un costo di 200mila euro