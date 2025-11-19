Spesa per farmaci e dispositivi nessuno sforamento al Policlinico di Foggia | Obiettivi pienamente rispettati

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su farmaci e dispositivi medici, il Policlinico di Foggia non ha superato il tetto di spesa. Lo precisa il Policlinico stesso smentendo alcune notizie diffuse nelle scorse ore nelle quali si riporterebbe un presunto sforamento della spesa farmaceutica e della spesa per dispositivi medici da parte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

spesa farmaci dispositivi sforamentoPayback sanitario: sforamento in Umbria stimato a 134 milioni - Gira intorno a 134,5 milioni la stima dello sforamento umbro per la spesa farmaceutica e per dispositivi medici. Scrive umbria24.it

spesa farmaci dispositivi sforamentoIl conto del payback resta alto: per le imprese che riforniscono il Ssn 3 miliardi da pagare nel 2026 - La Corte dei conti stima lo sforamento della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici dopo il rialzo dei tetti in manovra: 1,9 miliardi il costo per le imprese del farmaco, 1,1 miliardi per il biom ... Lo riporta ilsole24ore.com

Rapporto Crea, 'stima sforamento spesa ospedaliera farmaci a 3,6 mld nel 2024' - Le misure messe in campo nel 2021 "per rivedere la governance del settore farmaceutico non sembrano siano state sufficienti a riportare lo sforamento (e quindi il ... Si legge su notizie.tiscali.it

