Speriamo che schiatti e facciamoci una storia Instagram | il cinismo della baby gang che accoltella per 50€ e cerca like sui social

Secoloditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baby gang in azione a Milano, ultimo atto. Efferato atto. Un’aggressione brutale per soli 50 euro si è trasformata in un caso che svela l’agghiacciante indifferenza di una generazione senza tetto né legge. Cinque giovani, due maggiorenni e tre minorenni, sono stati arrestati a Milano con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina per aver pestato, accoltellato e rapinato un 22enne, studente della Bocconi, nella zona della movida di Corso Como. La vittima, aggredita all’alba del 12 ottobre in Via Rosales, dopo essere stata derisa, è stata colpita con calci, pugni e due fendenti. Uno di questi ha causato una grave lesione a un’arteria e danni al midollo osseo, causando alla vittima un’invalidità permanente sulla futura mobilità di una gamba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

speriamo che schiatti e facciamoci una storia instagram il cinismo della baby gang che accoltella per 508364 e cerca like sui social

© Secoloditalia.it - “Speriamo che schiatti” e “facciamoci una storia Instagram”: il cinismo della baby gang che accoltella per 50€ e cerca like sui social

Scopri altri approfondimenti

speriamo schiatti facciamoci storiaBranco di minorenni accoltella un 22enne: “Speriamo che schiatti” - C’è un momento, nel racconto di questa storia, in cui ci si chiede se l’adolescenza stia diventando una zona franca dell’empatia. giornalelavoce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Speriamo Schiatti Facciamoci Storia