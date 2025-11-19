Baby gang in azione a Milano, ultimo atto. Efferato atto. Un’aggressione brutale per soli 50 euro si è trasformata in un caso che svela l’agghiacciante indifferenza di una generazione senza tetto né legge. Cinque giovani, due maggiorenni e tre minorenni, sono stati arrestati a Milano con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina per aver pestato, accoltellato e rapinato un 22enne, studente della Bocconi, nella zona della movida di Corso Como. La vittima, aggredita all’alba del 12 ottobre in Via Rosales, dopo essere stata derisa, è stata colpita con calci, pugni e due fendenti. Uno di questi ha causato una grave lesione a un’arteria e danni al midollo osseo, causando alla vittima un’invalidità permanente sulla futura mobilità di una gamba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

"Speriamo che schiatti" e "facciamoci una storia Instagram": il cinismo della baby gang che accoltella per 50€ e cerca like sui social