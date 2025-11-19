Spari contro l' edificio della guardia medica paura nella notte

Ad Acerra erano le 23.45 di ieri quando i carabinieri sono intervenuti in via Dei Mille, all’altezza del civico 13, nella sede della guardia medica che ospita anche il Sert.Poco prima, per cause ancora da chiarire, una persona aveva esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro una delle pareti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it