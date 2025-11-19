Spari a Pianura 40enne ferito da 3 proiettili nel feudo del clan
Colpi di pistola nella notte a Pianura, Napoli Ovest: un 40enne è stato ferito alle gambe, sarebbe avvenuto durante un litigio con alcuni sconosciuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
