Spari a Pianura 40enne ferito da 3 proiettili nel feudo del clan

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi di pistola nella notte a Pianura, Napoli Ovest: un 40enne è stato ferito alle gambe, sarebbe avvenuto durante un litigio con alcuni sconosciuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

