Spalletti Juve Chiellini svela | Ha bisogno di avere le persone con lui ha bisogno di empatia nel farsi circondare dalle persone

Spalletti Juve, Chiellini parla del tecnico toscano: «Ha bisogno di empatia nel farsi circondare dalle persone». Le sue dichiarazioni Giorgio Chiellini ha partecipato al Social Football Summit tenutosi all’Allianz Stadium di Torino, in un confronto con Giulia Mizzoni. L’ex capitano della Juventus, oggi Director of Football Strategy del club, ha offerto la sua prospettiva sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti Juve, Chiellini svela: «Ha bisogno di avere le persone con lui, ha bisogno di empatia nel farsi circondare dalle persone»

Contenuti che potrebbero interessarti

Juve, un passo avanti e uno indietro: Spalletti ne perde un altro in difesa - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, un passo avanti e uno indietro: #Spalletti ne perde un altro in difesa Vai su X

Spalletti abbraccia tutti, Chiellini svela un retroscena sul tecnico della Juve: «Ha bisogno di…». La curiosità legata all’allenatore di Certaldo - La curiosità legata all’allenatore di Certaldo Nel corso del suo intervento al Social Football Summit ... juventusnews24.com scrive

Juventus, Chiellini: «Prossimi due impegni decisivi. Le ultime stagioni sono state difficili, ma vediamo la luce. Rinnovo di Yildiz vicino» - Giorgio Chiellini si è espresso al Social Football Summit su alcune tematiche che riguardano la Juventus, mettendo ancora una volta in evidenza il fatto di essere una figura ... Scrive ilmessaggero.it

Chiellini svela: «Rinnovo Yildiz? C’è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto. Spalletti ha detto questo dal primo giorno…» - Chiellini, Director of Football Strategy della Juve, è intervenuto al Social Football Summit organizzato all’Allianz Stadium di Torino Giorgio Chiellini ha preso parte al Social Football Summit, ospit ... Si legge su calcionews24.com