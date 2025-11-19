Spalletti abbraccia tutti Chiellini svela un retroscena sul tecnico della Juve | Lo fa perché ha bisogno di… La curiosità

Spalletti abbraccia tutti, Chiellini svela un retroscena sul tecnico della Juve: «Ha bisogno di.». La curiosità legata all’allenatore di Certaldo. Nel corso del suo intervento al Social Football Summit all’ Allianz Stadium, Giorgio Chiellini ha svelato un retroscena su Luciano Spalletti. UNA COSA CHE NON SAPPIAMO DI SPALLETTI – «Abbraccia tutti, ha bisogno di trasferire il suo affetto e il suo amore a tutte le persone. Ha bisogno di avere le persone con lui, poi in campo è diverso, ma ha bisogno di empatia nel farsi circondare dalle persone». SUL LORO RAPPORTO – « La prima volta che ho incrociato Spalletti è stata nel marzo 2024, io sono arrivato da Los Angeles: mi ha chiesto se volessi fare una riunione ai difensori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti abbraccia tutti, Chiellini svela un retroscena sul tecnico della Juve: «Lo fa perché ha bisogno di…». La curiosità

