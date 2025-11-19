Spagna Turchia 2-2, Yildiz non entra contro la Spagna. Zero minuti per il 10 bianconero, torna alla Juventus totalmente riposato. Un pareggio spettacolare e ricco di gol, ma senza la presenza in campo del talento bianconero. La sfida di qualificazione tra Spagna e Turchia è terminata 2-2, ma la notizia cruciale per la Juventus è l’assenza totale di Kenan Yildiz. L’attaccante classe 2005, pur essendo andato in panchina, non è stato utilizzato dal CT turco per l’intera durata del match. La partita ha visto un botta e risposta emozionante, con la Spagna che era passata in vantaggio al 4? con Dani Olmo e aveva subito la rimonta turca, che si era portata sull’1-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spagna Turchia 2-2, tifosi sorpresi dalla decisione di Montella. La scelta su Yildiz fa discutere: cos’è successo