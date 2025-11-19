Spagna e Svizzera chiudono il campionato imbattute mentre Belgio e Romania registrano grandi vittorie

2025-11-19 01:23:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Martedì si sono disputate 10 partite al termine della fase a gironi delle qualificazioni europee La Spagna ha mantenuto l’imbattibilità nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 pareggiando 2-2 con la Turchia e concludendo la stagione come vincitrice del girone. I campioni d’Europa speravano di ottenere sei vittorie su sei e pensavano di essere sulla buona strada dopo che Dani Olmo li aveva portati in vantaggio dopo soli quattro minuti a Siviglia. Gli ospiti rispondono con Deniz Gul poco prima dell’intervallo prima di passare in vantaggio nella ripresa grazie a Salih Ozcan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

