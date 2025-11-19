Spaccate nella notte in due attività del Friuli | ladri in fuga con contanti e cassaforte

Udinetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte movimentata tra ieri, martedì 19, e oggi, mercoledì 19 novembre. Ladri hanno colpito sia a Rivignano Teor, sia a Codroipo.Primo episodioI carabinieri della stazione di Rivignano sono intervenuti al bar Happy, dove ignoti hanno forzato la porta d’ingresso per introdursi nei locali. Una volta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

