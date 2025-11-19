Sottovoce… David Parenzo e Maurizio Gasparri la scena in diretta a L’aria che tira VIDEO
Alla vigilia delle elezioni regionali, il clima politico torna a farsi incandescente e, come spesso accade in queste fasi, ogni provvedimento rischia di trasformarsi in un potenziale caso nazionale. È in questo contesto che, durante la diretta di L’aria che tira su La7, David Parenzo ha puntato i riflettori sul condono edilizio in Campania, un tema che da giorni alimenta sospetti e accuse di favoritismi. Il giornalista, con un tono volutamente allusivo, ha incalzato l’ospite Maurizio Gasparri, chiedendogli se la misura varata a pochi giorni dal voto non fosse in realtà un assist elettorale. La domanda, pronunciata quasi in punta di piedi, è diventata immediatamente un caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Palestina, due Stati, due democrazie: Maurizio Gasparri adotta la formula di David Parenzo - Il futuro della Palestina è al centro di recenti interventi di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. Secondo blitzquotidiano.it
David Parenzo: "Oggi lasceranno Israele gli ultimi attivisti della Global Sumud Flotilla tra cui gli ultimi 15 italiani" - David Parenzo introduce la puntata de L'Aria che tira: "Occhi puntati sull'Egitto, dove iniziano le delicatissime trattative per discutere l'accordo tra Trump, Netanyahu e i paesi arabi. Riporta la7.it
David Parenzo: «Boicottare gli artisti pro Israele alla Mostra del Cinema? Come le leggi razziali del ‘38. La cultura costruisce ponti» - David Parenzo, 49 anni, padovano, giornalista, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico, ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it