Sottovoce… David Parenzo e Maurizio Gasparri la scena in diretta a L’aria che tira VIDEO

Alla vigilia delle elezioni regionali, il clima politico torna a farsi incandescente e, come spesso accade in queste fasi, ogni provvedimento rischia di trasformarsi in un potenziale caso nazionale. È in questo contesto che, durante la diretta di L’aria che tira su La7, David Parenzo ha puntato i riflettori sul condono edilizio in Campania, un tema che da giorni alimenta sospetti e accuse di favoritismi. Il giornalista, con un tono volutamente allusivo, ha incalzato l’ospite Maurizio Gasparri, chiedendogli se la misura varata a pochi giorni dal voto non fosse in realtà un assist elettorale. La domanda, pronunciata quasi in punta di piedi, è diventata immediatamente un caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it