Sottovoce… | David Parenzo e Maurizio Gasparri beccati così in diretta Esplode il caso

Alla vigilia delle elezioni regionali, il dibattito politico torna a infiammarsi e, come spesso succede in questi momenti, ogni parola detta in diretta diventa un caso. È successo a L'aria che tira su La7, dove David Parenzo ha acceso i riflettori sul tema del condono edilizio in Campania, sollevando dubbi e insinuazioni a pochi giorni dal voto. Con il suo tono ironico e pungente, Parenzo ha rivolto una domanda che ha fatto immediatamente il giro del web: "Ce lo dica a bassa voce. è stato pensato per la campagna elettorale?". Una frase pronunciata con leggerezza, ma capace di scatenare un acceso confronto con Maurizio Gasparri, ospite in studio e capogruppo di Forza Italia al Senato.

Palestina, due Stati, due democrazie: Maurizio Gasparri adotta la formula di David Parenzo - Il futuro della Palestina è al centro di recenti interventi di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.

David Parenzo annuncia in diretta: "Domani non ci sarò perché è il giorno del digiuno dello Yom Kippur" - L'annuncio in diretta del conduttore de L'aria che Tira di David Parenzo: "Domani, eccezionalmente, non ci sarò perché è il giorno del digiuno dello Yom Kippur.

David Parenzo: «Boicottare gli artisti pro Israele alla Mostra del Cinema? Come le leggi razziali del '38. La cultura costruisce ponti» - David Parenzo, 49 anni, padovano, giornalista, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico, ...