Sotto gli occhi di tutti di Rosanna Paradiso racconta la tratta che cambia e si rafforza ma poche donne denunciano gli sfruttatori

“E’ sempre più difficile contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani passato dalla strada al web”. Lo denuncia Rosanna Paradiso, esperta anti-tratta della Procura di Torino torinese, fondatrice di Tampep, da decenni impegnata verso le vittime dei trafficanti di esseri umani, che rileva come “negli ultimi anni la protezione di donne senza documenti è diventata una legalizzazione del soggetto che si prostituisce, mentre chi è vittima di tratta sempre più difficilmente denuncia trafficanti e sfruttatori”. La Paradiso, si è recata in Nigeria e in alcuni luoghi dove parte il fenomeno criminale, tenendo anche ai corsi alle forze di polizia locale impegnate nel contrasto alla tratta. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - “Sotto gli occhi di tutti” di Rosanna Paradiso racconta la tratta che “cambia e si rafforza ma poche donne denunciano gli sfruttatori”

