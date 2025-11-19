Sotterfugi e amori segreti guidano il nuovo spettacolo della compagnia bolognese Bruno Lanzarini
Venerdì 21 novembre, alle ore 21, nella Sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, per la rassegna teatrale dialettale "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto), la Compagnia dialettale bolognese "Bruno Lanzarini" mette in scena la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
