Sostenibilità Boerci BrianzAcque | C’è una similitudine tra donne gentilezza e acqua

Ildifforme.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “C’è una similitudine tra donne, gentilezza e acqua. Quest’anno abbiamo dedicato alle donne la maggior parte dei nostri interventi. È importante esaltare la competenza e la professionalità femminile, perché è un motore di innovazione e sostenibilità”. Così Enrico Boerci, presidente e Ad di BrianzAcque, intervenendo, oggi a Palazzo Lombardia, alla terza edizione de . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

