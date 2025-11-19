(Adnkronos) – “C’è una similitudine tra donne, gentilezza e acqua. Quest’anno abbiamo dedicato alle donne la maggior parte dei nostri interventi. È importante esaltare la competenza e la professionalità femminile, perché è un motore di innovazione e sostenibilità”. Così Enrico Boerci, presidente e Ad di BrianzAcque, intervenendo, oggi a Palazzo Lombardia, alla terza edizione de . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sostenibilità, Boerci (BrianzAcque): “C’è una similitudine tra donne, gentilezza e acqua”