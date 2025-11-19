Sostegno alle imprese Aversano | Con Casartigiani una nuova alleanza

Casertanews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le proposte che abbiamo ricevuto da Casartigiani Caserta non sono solo condivisibili: sono necessarie. Le imprese artigiane e le microimprese sono il motore silenzioso di questa provincia. Se vogliamo davvero rilanciare la Campania, dobbiamo partire da chi crea lavoro ogni giorno”.È quanto ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Confartigianato-Casartigiani, azzeramento oneri anche a pmi - Confartigianato e Casartigiani esprimono "apprezzamento" per le misure del decreto bollette previste a favore delle piccole imprese, ma chiedono un intervento "per garantire un sostegno più equo e ... Si legge su ansa.it

Casartigiani, 'varare legge speciale per Taranto' - Istituire con urgenza una Legge Speciale per Taranto per garantire strumenti concreti a sostegno del tessuto economico e sociale durante la transizione industriale: è la richiesta avanzata da ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sostegno Imprese Aversano Casartigiani