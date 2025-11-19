Sostegni per le rette delle case di riposo in base all’Isee ok al nuovo regolamento

È stato approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento per l'erogazione di contributi economici a sostegno del pagamento delle rette di ricovero, in strutture residenziali, di anziani non autosufficienti, da sottoporre al Consiglio Comunale. Il testo aveva già ricevuto il via libera dalle.

