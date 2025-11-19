Sorteggio playoff Mondiali | data ora e dove vedere l’avversaria dell’Italia

2025-11-18 22:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Tutte le informazioni sul sorteggio per i playoff dei Mondiali e sull’avversaria che incontrerà l’Italia del CT Gattuso. L’Italia, dopo la sconfitta per 4-1 in casa contro la Norvegia, chiude seconda nel Girone e si prepara ad affrontare i playoff per accedere ai Mondiali che si terranno fra Canada, Stati Uniti e Messico. E allora ecco che l’Italia dovrà passare dagli spareggi – dopo le delusioni contro Svezia (2018) e Macedonia del Nord (2022) – per guadagnarsi la presenza nella fase finale della rassegna iridata. Playoff che si disputeranno a marzo – sono in programma fra il 26 e il 31 marzo 2026 – e che vedranno gli Azzurri inseriti in prima fascia, attendendo una Nazionale di quarta fascia per una gara secca (in casa) ed eventualmente una finale contro una formazione di seconda o terza fascia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com